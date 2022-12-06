Тарасова о «СКА Арене»: «Будет еще одна хорошая площадка для соревнований по фигурному катанию высокого уровня»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о строительстве ледовой «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что стадион введут в эксплуатацию в мае 2023 года. На нем будут проходить домашние матчи хоккейного клуба СКА.

– Что вы ждете от появления «СКА Арены»?

– Будет еще одна хорошая площадка для проведения соревнований по фигурному катанию высокого уровня.

– Когда Россию вернут на международные соревнования, будет ли «СКА Арена» козырем в борьбе за проведение чемпионата мира по фигурному катанию?

– Этого я не могу сказать. Я не знаю.

– На какой самой большой арене выступали ваши ученики?

– В Америке, потому что там тоже арены, вмещающие более 20 тысяч зрителей.

– Есть ли для фигуриста разница: катаешься на арене 5 тысяч или 20 тысяч?

– Думаю, что есть. Но ко всему можно привыкнуть. В чем именно разница? Ну вот, 5 тысяч и 20 тысяч – вот она и разница, – сказала Тарасова.

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