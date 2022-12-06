Тарасова о «СКА Арене»: «Будет еще одна хорошая площадка для соревнований по фигурному катанию высокого уровня»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о строительстве ледовой «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.
Ожидается, что стадион введут в эксплуатацию в мае 2023 года. На нем будут проходить домашние матчи хоккейного клуба СКА.
– Что вы ждете от появления «СКА Арены»?
– Будет еще одна хорошая площадка для проведения соревнований по фигурному катанию высокого уровня.
– Когда Россию вернут на международные соревнования, будет ли «СКА Арена» козырем в борьбе за проведение чемпионата мира по фигурному катанию?
– Этого я не могу сказать. Я не знаю.
– На какой самой большой арене выступали ваши ученики?
– В Америке, потому что там тоже арены, вмещающие более 20 тысяч зрителей.
– Есть ли для фигуриста разница: катаешься на арене 5 тысяч или 20 тысяч?
– Думаю, что есть. Но ко всему можно привыкнуть. В чем именно разница? Ну вот, 5 тысяч и 20 тысяч – вот она и разница, – сказала Тарасова.
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