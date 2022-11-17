Александр Кожевников: «Популярность СКА на одном уровне с «Зенитом». Ротенберг и его коллеги сделали хоккей одним из главных видов спорта в Петербурге»

считает, что популярность СКА в Петербурге на одном уровне с «Зенитом».

– Чего вы ждете от «СКА-Арены»?

– Понятно, что прежде всего она должна быть комфортной для болельщиков. Уверен, в проекте дворца продумана система стоянок и заездов, чтобы всем было удобно добираться до «СКА-Арены» и где поставить машину. Тут я ничего нового не открою.

Было бы здорово, чтобы и хоккеистам было комфортно. Сейчас во всех ледовых дворцах современные удобные раздевалки, а вот лед не всегда так хорош, как хотелось бы. Иногда смотришь трансляцию и видишь, как шайба скачет, кувыркается – даже на вроде бы и современных площадках. Будет хороший лед – будут зрелищные матчи.

– На ваш взгляд, каким матчем должна открываться «СКА-Арена»?

– Здесь огромное количество вариантов. Это может быть и матч СКА – , и сборная легионеров КХЛ против сборной России, и, разумеется, игра ветеранов.

Матчи ветеранов можно не только приурочить к открытию «СКА-Арены», но и регулярно предварять ими игры в . Публика это оценит.

Роман Борисович Ротенберг и его коллеги сделали хоккей одним из главных видов спорта в Санкт-Петербурге. Ледовый дворец на матчах СКА полон, популярность хоккейной команды сегодня на одном уровне с «Зенитом». Уверен, открытие «СКА-Арены» еще больше ее увеличит, – сказал двукратный олимпийский чемпион.