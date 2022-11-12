Фигуристки, выступающие на Гран-при Великобритании, рассказали о своем отношении к россиянке Елизавете Туктамышевой, передает из Шеффилда корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Сейчас на этапе Гран-при ISU будет выступать моя подруга , желаю ей удачи», – сказала Туктамышева до прокатов короткой программы.

«Я так счастлива услышать добрые слова от Елизаветы, это невероятно. Я фанатка Туктамышевой, это такая честь, что за меня болеет такая фигуристка», – ответила японка Михара после победы в короткой.

«Моя любимая фигуристка всех времен и народов – Евгения Медведева. Еще очень нравится , – отметила американка .

«Мне нравится много фигуристов, у кого-то катание, у кого-то прыжки. Но не могу не отметить, что Туктамышева очень вдохновляет всех нас. Я равняюсь на нее в том, что она так много лет катается и при этом держит планку. Это достойно просто огромного уважения», – сказала , выступающая за Грузию.

«Передаю всем пламенный привет. Соскучилась по выступлениям в Японии». Туктамышева обратилась к японским фанатам