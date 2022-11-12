Маи Михара: «Я фанатка Туктамышевой. Большая честь, что за меня болеет такая фигуристка»
Фигуристки, выступающие на Гран-при Великобритании, рассказали о своем отношении к россиянке Елизавете Туктамышевой, передает из Шеффилда корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
«Сейчас на этапе Гран-при ISU будет выступать моя подруга Маи Михара, желаю ей удачи», – сказала Туктамышева до прокатов короткой программы.
«Я так счастлива услышать добрые слова от Елизаветы, это невероятно. Я фанатка Туктамышевой, это такая честь, что за меня болеет такая фигуристка», – ответила японка Михара после победы в короткой.
«Моя любимая фигуристка всех времен и народов – Евгения Медведева. Еще очень нравится Елизавета Туктамышева», – отметила американка Изабо Левито.
«Мне нравится много фигуристов, у кого-то катание, у кого-то прыжки. Но не могу не отметить, что Туктамышева очень вдохновляет всех нас. Я равняюсь на нее в том, что она так много лет катается и при этом держит планку. Это достойно просто огромного уважения», – сказала Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.
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