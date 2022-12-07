Левито о выступлении Медведевой на Олимпиаде-2018: «Это было само совершенство. Поэтому она для меня – настоящее вдохновение»

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Американская фигуристка Изабо Левито рассказала, кто из спортсменов больше всего повлиял на нее.

Изабо, ты знаешь новых русских девочек – следишь за конкурентками?

– Это, наверное, прозвучит странно, но почти нет. У меня реально не хватает на это времени. Да и потом, их так много! Я вообще поняла, что фигурное катание почти не смотрю. Слежу разве что за программами тех фигуристов, которые мне нравятся – и все. Это как любимый сериал на Нетфликсе – просто сидишь и пересматриваешь его, раз за разом.

Ты начала заниматься фигурным катанием в 3 года. Помнишь, кто вдохновлял тебя тогда из спортсменок?

– Не особо. Первой фигуристкой, которая меня потрясла, была Евгения Медведева. Мне было лет 10, наверное: я помню, как собиралась на каток и смотрела ее прокат на мамином телефоне.

Расстроилась ее серебру на Олимпиаде?

– Да, наверное. Я недавно пересмотрела те олимпийские программы. Знаете, Алина Загитова все сделала технически великолепно. Я смотрю на эти прокаты и понимаю: вау, это ведь невероятно сложно. Но мое сердце было всегда с Евгенией.

При этом тогда Алине было 15 – как тебе сейчас, но тебе ближе все равно история Медведевой...

– Евгения чувствовала, что она катает. Есть люди, которые живут музыкой – и их движения на льду связаны с этим. Это невозможно выразить словами, но я слышала тогда Медведеву в прокате, она будто перенесла меня к себе на лед.

Я восхищаюсь тем, как она тогда собрала себя и сделала все прыжки, не забывая об истории в программе. Это было само совершенство, хотя идеала все равно никому никогда не достичь. Поэтому она для меня – настоящее вдохновение. Я поняла тогда, что я хочу так же и попробую этого достичь.

Несколько лет назад мне мама даже купила такую же салфетницу, как у Евгении, зная, как сильно это меня порадует, – сказала Левито.

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