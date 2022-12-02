Авербух о распаде дуэта Морозов – Нарижный: «Было видно, что пара еще сырая. Значит, будут искать себе новых партнеров, большой драмы не вижу»

Хореограф, постановщик ледовых шоу высказался о распаде танцевального дуэта – .

«Этот дуэт понравился мне на первом этапе Кубка России. Они смотрелись очень неплохо. Я давал высокие оценки им, особенно за ритм‑танец. Хотя в произвольном было видно, что пара еще сырая.

Жаль, конечно, что так произошло, но это жизнь – пары формируются, пары распадаются. Это больше окрылит другие дуэты.

У нас все пары примерно плюс‑минус одного уровня. Значит, Морозов и Нарижный будут искать себе новых партнеров. Большой драмы в этом не вижу», – сказал Авербух.

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