Авербух о распаде дуэта Морозов – Нарижный: «Было видно, что пара еще сырая. Значит, будут искать себе новых партнеров, большой драмы не вижу»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Аннабель Морозов Девид Нарижный Фигурное катание

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказался о распаде танцевального дуэта Аннабель МорозовДевид Нарижный

«Этот дуэт понравился мне на первом этапе Кубка России. Они смотрелись очень неплохо. Я давал высокие оценки им, особенно за ритм‑танец. Хотя в произвольном было видно, что пара еще сырая.

Жаль, конечно, что так произошло, но это жизнь – пары формируются, пары распадаются. Это больше окрылит другие дуэты.

У нас все пары примерно плюс‑минус одного уровня. Значит, Морозов и Нарижный будут искать себе новых партнеров. Большой драмы в этом не вижу», – сказал Авербух. 

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