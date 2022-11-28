Щербакова о том, что ISU не включил ее в фотоподборку Пекина-2022: «Главная медаль настолько ценнее, чем пост в соцсетях, что он меня нисколько не задел»

высказалась об отстранении российских фигуристов от международных стартов, а также о ситуации, когда Международный союз конькобежцев (ISU) не включил ее в фотоподборку победителей Олимпийских игр-2022.

– Есть такое, что отстранение от соревнований демотивирует наших фигуристов?

– Сложно говорить о том, что это никак не влияет. Могу сказать о себе – после должен был пройти чемпионат мира, и когда стало известно, что мы на него не поедем, было очень тяжело собирать себя на тренировках.

Надо было прям заставлять себя каждый день, не было такого энтузиазма, на котором ты сам паришь на тренировках. Конечно, ко всему привыкаешь, но всем спортсменам хочется выступать на чемпионатах мира, Европы – это то, к чему мы идем.

Если говорить про ситуацию в России, то можно сказать огромное спасибо нашей Федерации за то, что помогают сохранять мотивацию, сохраняют нам весь соревновательный сезон, также добавили призовые. Стараются создать те же самые условия. Федерация делает все, что возможно.

– Но вы при этом выступаете друг против друга.

– Но конкуренция все равно есть.

– Но все равно не такая.

– В России много сильных фигуристов. Среди девочек конкуренция осталась на высочайшем уровне. Я полноценно говорить не могу, потому что не соревнуюсь, но уверена, что это нелегко. Но все справляются – мотивация другая, но она есть.

– А с иностранцами ты это обсуждала? Им же тоже не прикольно так выступать.

– Напрямую эту тему мы не обсуждали, но иногда бывает, что с девочками, с которыми соревновались или виделись на турнирах, перекидываемся парой слов, желаем друг другу удачи, поздравляем с праздниками.

Просто сохраняется связь, даем друг другу понять, что мы в хороших отношениях и будем рады увидеться на соревнованиях.

– Ну вот они сейчас соревнуются без вас и, думаю, должны чувствовать, что это нечестно.

– Мне сложно сказать, что они чувствуют. Мы никаких решений не принимаем, мы следуем правилам. Тут никаких претензий ни к нам, ни к ним нет.

– Летом аккаунт ISU опубликовал пост, в котором должны быть все олимпийские победители, но тебя среди них не было. Тебя это задело?

– Я об этой ситуации узнала чуть позже. У меня все личные сообщения были заполнены поддержкой, фанаты из разных стран писали. Я сначала даже не поняла – в связи с чем такой прилив поддержки? Но потом разобралась, что это был пост ISU.

Моя сторис об этом была для того, чтобы просто поблагодарить людей за эту поддержку. Я не могу сказать, что меня пост в соцсетях может так задеть.

– Но это же не просто пост, это международная федерация.

– Главная медаль настолько ценнее, чем пост в соцсетях, что он меня нисколько не задел. Я нигде не возмущалась, что меня там нет. Я просто поблагодарила людей за поддержку. От той ситуации у меня больше осталось приятных эмоций, – сказала Щербакова.

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