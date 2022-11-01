Александра Трусова набрала миллион подписчиков в инстаграме

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова набрала миллион подписчиков в инстаграме. 

Среди фигуристок больше миллиона подписчиков также у Евгении Медведевой (1,3 млн), Алины Загитовой (1,1 млн) и Камилы Валиевой (1,1 млн).

У олимпийской чемпионки Пекина-2022 Анны Щербаковой – 816 тысяч подписчиков. 

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