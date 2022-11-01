Александра Трусова набрала миллион подписчиков в инстаграме

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании набрала миллион подписчиков в инстаграме.

Среди фигуристок больше миллиона подписчиков также у (1,3 млн), (1,1 млн) и (1,1 млн).

У олимпийской чемпионки Пекина-2022 Анны Щербаковой – 816 тысяч подписчиков.

Неизвестная жизнь Трусовой и Щербаковой в Китае: особые прозвища, реклама шампуня и машин, +650 тысяч подписчиков за ночь

Что фанаты дарят фигуристкам? Посылка 309 кг для Валиевой, «народное» золото для Медведевой и хореостудия для Косторной