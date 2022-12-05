Петр Гуменник: «Прыжковый турнир очень понравился – интересно, непредсказуемо. Под конец было сложнее физически, уже была тяжесть, ноги хуже прыгали»

Фигурист Петр Гуменник поделился впечатлениями от участия в чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Гуменник занял второе место в личном турнире, а в командном турнире стал победителем в составе команды Евгения Плющенко.

– Завершился первый в истории России прыжковый турнир. Понравилось ли вам это соревнование?

– Да, очень понравилось. Интересно, непредсказуемо. Есть возможность исполнить прыжки, которые на соревнованиях нельзя делать, есть возможность подумать, какую стратегию выбрать, какой прыжок в то или иное время нужно исполнять.

– Вы шли как раз с отборочного этапа. У вас сначала был отбор, потом основная сетка плей-офф. Может быть, в финале вам просто-напросто не хватило сил?

– Физически под конец было сложнее, потому что во время командного турнира я сделал 16 прыжков, потом четвертьфинал, полуфинал личного турнира. Во время финала уже тяжесть была, ноги хуже прыгали.

– Как вам формат соревнований? Не слишком ли утомительно? Даже если по зрителям судить, под конец было чёткое ощущение, что все устали.

– Да, четыре часа где-то длились соревнования, было довольно сложно, но, с другой стороны, все были в равных условиях.

– Хорошая ли это практика перед главным турниром страны – чемпионатом России?

– Как я сказал, мне соревнования понравились, но совершенно необязательно было проводить его сейчас, перед чемпионатом России. Прыжковый турнир никак не помогает в подготовке, но и не мешает, – сказал Гуменник.

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