Петр Гуменник: «Столько прыжков за раз – непросто, но тренер довольна, это здорово»

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Фигурист Петр Гуменник прокомментировал выступление в личном турнире чемпионата России по прыжкам (2-е место). 

«Хорошо потренировал сальхов, но флип сделал неудачно. Сложно было скорее физически. После командного турнира, где я сделал 16 прыжков, 1/8 финала, потом четвертьфинал, но самым сложным был полуфинал.

Столько прыжков за раз – непросто, но тренер (Вероника Дайнеко) довольна, это здорово», – сказал Гуменник. 

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