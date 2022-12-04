Гончаренко о ЧР по прыжкам: «Мне целиком понравилась идея таких неординарных соревнований. Получился интересный спортивный праздник»

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам. 

«Я следила за всем – и за командным, и за личным турнирами, мне целиком понравилась идея проведения таких неординарных соревнований, это новое.

Я знаю, что не все с оптимизмом к ним относились, но можно подвести итог, что получился очень яркий, интересный спортивный праздник.

Хотелось про девочек наших поговорить – это украшение, я думаю, любого соревнования, этого в том числе. Камила Валиева просто очаровательна, это были соревнования не только высочайшей сложности элементов, но и стойкости духа, предельной собранности, какой-то красоты и грации.

У мальчиков в личном первенстве неожиданно Григорий (Федоров) занял первое место, на взрослом уровне я его не видела, это молодая дерзость, как говорится, когда очень хочется, и это его желание, стабильный мальчик оказался.

Видно, что есть у нас запас, потенциал в виде молодых спортсменов, очень понравился Петр Гуменник, он с каким-то шармом выступал, с настроением очень хорошим», – сказала Гончаренко. 

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