Вайцеховская о Загитовой на ТВ: «Наиболее честно высказался на этот счет Губерниев. Либо с Алиной плохо занимались, либо работа в кадре – просто не ее»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о работе олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве телеведущей.

«Долго думала, стоит писать или нет, в итоге решила, что это будет правильно, поскольку вчера получила упрек в том, что своим предыдущим постом (по поводу конферанса) невольно задела и обидела людей, которые по факту совершенно не заслуживают критики.

Упрек принят и, безусловно, справедлив, но кое-какие мысли хочется высказать.

Я, например, очень люблю, когда фигурное катание комментируют и Леша Ягудин (Илья Авербух здесь – отдельная история, поскольку он вообще прирождённый шоумен, причем с колоссальным опытом).

Мнения профессионалов, умеющих преподнести материал – это всегда любопытно, и каждый раз чисто профессионально я отмечаю, как тщательно и Максим, и Алексей, готовятся к работе, хотя, казалось бы, знают о фигурном катании все и могут безо всякой подготовки рассказывать о нем хоть днем, хоть ночью.

Иначе говоря, ставка, которую когда-то сделал на обоих олимпийских чемпионов Первый канал, абсолютно оправдывает себя.

С Алиной Загитовой, несмотря на все вложенные усилия, пока не получается. Сколько бы дифирамбов не говорилось в адрес фигуристки по части ее прогресса на ТВ, наиболее честно высказался на этот счет , заметив, что, либо с Алиной плохо занимались, либо работа в кадре – просто не ее.

Вопрос, почему именно не получается, на самом деле вторичен. Первостепенно здесь то, что Загитова не работает сама по себе. Она – часть проекта. А любая общая работа, хотим мы того, или нет, всегда оценивается по слабому звену.

Примерно, как в фигурном катании, где общую оценку парного элемента определяет не тот спортсмен, который все прыгнул, а тот, кто споткнулся или упал.

Тем, кто далек от спорта, можно вспомнить поговорку про бочку меда – тоже кстати будет.

Я, кстати, не верю в расхожую версию, что Алина необучаема. Ее большое телевизионное интервью экс-гимнастке Ляйсан Утяшевой достаточно наглядно показало, что фигуристка умеет чувствовать себя в кадре совершенно раскованно, умеет шутить, да и в целом говорит вполне прилично – многие комментаторы с худшего начинали.

Проблема, скорее, в том, что большую часть своей спортивной жизни Алина провела в обстановке достаточно серьезной изоляции от окружающего мира, а в этом случае человек невольно начинает воспринимать незнакомый для себя мир, как опасный.

И включается защитная реакция: кругом враги и недоброжелатели, а те, кто критикует – просто завидуют.

Соответственно, становится невозможно убедить человека в том, что критика может быть конструктивной, что нужно постоянно и много работать над собой, что работа в кадре – это не только скороговорки, но и множество гораздо более сложных вещей.

Безусловно, у Алины есть большой плюс: она одна из самых популярных фигуристок в стране с огромным количеством подписчиков, которые, разумеется, придут на любой проект с участием кумира.

Но опять же надо понимать: как только количество пойдет на убыль и появятся новые герои (а спортивная популярность в этом плане очень скоротечна), Алину тут же из кадра уберут.

Лично мне будет жаль. Потому что сейчас у фигуристки есть абсолютно все, чтобы стать в профессии гораздо более успешной. И, как минимум, не быть балластом», – написала Вайцеховская.

Пожалуй, лучшее интервью Загитовой: мыла коньки святой водой и боялась Бузову – а сердце, «возможно», занято

Реакцию Чайковской на оговорку Загитовой показали в трансляции – вряд ли она понимала, что ее снимают в эту секунду