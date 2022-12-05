Рудковская о Загитовой в роли ведущей ЧР по прыжкам: «На фоне Хрусталева резонанс чувствовался. Ждут ли зрители Алину как ведущую – большой вопрос»

Продюсер Яна Рудковская высказалась об олимпийской чемпионке в роли ведущей чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

Загитова работала в паре с телеведущим Дмитрием Хрусталевым.

«Что касается ведения Алины Загитовой и критики из каждого утюга. Это что-то на смешном, но не обидном! Она действительно была топовой спортсменкой, но, конечно, на фоне профика Димы Хрусталева резонанс ведения чувствовался.

Я вот тоже не профессиональная ведущая, никогда не занималась, не улучшала речь для этой цели, и веду наши шоу с точки зрения экономии семейного бюджета. И еще потому, что меня в каждом городе действительно ждут зрители на наших шоу.

Ждут ли зрители Алину как ведущую – большой вопрос. Я бы очень хотела ее снова видеть на льду и болеть за нее! Лучше оставаться королевой льда, чем объявлять претендентов на новую корону», – написала Рудковская.

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