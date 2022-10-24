Камила Валиева: «Первый этап Гран-при России завершен. Спасибо всем, кто был со мной в эти минуты, переживал и поддерживал»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила болельщиков и тренеров после победы на первом этапе Гран-при России в Москве.

«Первый этап Гран-при России завершен. Спасибо всем, кто был со мной в эти минуты, переживал и поддерживал.

Спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову, всей нашей команде Team Tutberidze и, конечно, спасибо моим близким и друзьям, кто всегда рядом со мной.

Впереди следующий этап. Встретимся через неделю в Казани!» – написала Валиева. 

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!

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