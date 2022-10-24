Камила Валиева: «Первый этап Гран-при России завершен. Спасибо всем, кто был со мной в эти минуты, переживал и поддерживал»

Российская фигуристка поблагодарила болельщиков и тренеров после победы на первом этапе Гран-при России в Москве.

«Первый этап Гран-при России завершен. Спасибо всем, кто был со мной в эти минуты, переживал и поддерживал.

Спасибо моим тренерам , и Сергею Дудакову, всей нашей команде Team Tutberidze и, конечно, спасибо моим близким и друзьям, кто всегда рядом со мной.

Впереди следующий этап. Встретимся через неделю в Казани!» – написала Валиева.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!

«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Ключи к успеху Валиевой – грозный взгляд и капюшон