Акатьева забыла один элемент в решающем раунде прыжкового чемпионата России. Тутберидзе и Глейхенгауз показали, что она прыгнула мало
Софья Акатьева не прыгнула пятый прыжок в решающем раунде прыжкового чемпионата России в Санкт-Петербурге.
По правилам фигуристы исполняют до пяти прыжков в каскаде. Акатьева чисто прыгнула четверной тулуп – тройной тулуп – двойной аксель – тройной тулуп.
Тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз показали, что Акатьева должна была прыгать пятый прыжок. Во второй попытке фигуристка добавила к каскаду двойной аксель.
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