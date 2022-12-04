Акатьева забыла один элемент в решающем раунде прыжкового чемпионата России. Тутберидзе и Глейхенгауз показали, что она прыгнула мало

не прыгнула пятый прыжок в решающем раунде прыжкового чемпионата России в Санкт-Петербурге.

По правилам фигуристы исполняют до пяти прыжков в каскаде. Акатьева чисто прыгнула четверной тулуп – тройной тулуп – двойной аксель – тройной тулуп.

Тренеры Этери Тутберидзе и показали, что Акатьева должна была прыгать пятый прыжок. Во второй попытке фигуристка добавила к каскаду двойной аксель.