Григорий Федоров о победе на ЧР по прыжкам: «Я не был готов к такому результату – ехал, чтобы первый раунд пройти»

Фигурист Григорий Федоров поделился эмоциями после победы на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Конечно, я не был готов к такому результату – ехал сюда, чтобы первый раунд пройти. Совпало, что хорошо шел лутц, и я старался вывезти на этом.

С нервами было гораздо спокойнее, чем на обычных соревнованиях. Чем больше лутцев делал, тем было легче к концу выступления.

Чемпионат России? Я отбирался на чемпионат по юниорам, но был бы не против выступить на турнире в Красноярске», – сказал Федоров.