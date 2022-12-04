Григорий Федоров о победе на ЧР по прыжкам: «Я не был готов к такому результату – ехал, чтобы первый раунд пройти»

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Фигурист Григорий Федоров поделился эмоциями после победы на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге. 

«Конечно, я не был готов к такому результату – ехал сюда, чтобы первый раунд пройти. Совпало, что хорошо шел лутц, и я старался вывезти на этом.

С нервами было гораздо спокойнее, чем на обычных соревнованиях. Чем больше лутцев делал, тем было легче к концу выступления.

Чемпионат России? Я отбирался на чемпионат по юниорам, но был бы не против выступить на турнире в Красноярске», – сказал Федоров. 

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