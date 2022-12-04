Александр Жулин: «Очень рад, что Валиева победила. Думаю, что на чемпионате России она будет блистать»
Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.
В командных соревнованиях победу одержала команда Евгения Плющенко, в мужском турнире первым стал Григорий Федоров, в женском – Камила Валиева.
«Очень рад, что Камила победила, это важная победа. Она возвращается на свой прежний уровень. Думаю, что на чемпионате России она будет блистать», — сказал Жулин.
«Чемпионат по прыжкам мне заходит. Мне нравится. Да, это элемент шоу: музыка играет, зрители счастливы. Очень интересно. Такие соревнования нужны, тем более когда ничего нет.
Больше всех удивил Александр Ильич Коган, что придумал такую идею. Молодец!» — цитирует Жулина «Чемпионат».
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