Татьяна Тарасова: «Думаю, турнир по прыжкам приживется. Вот увидите, потом весь мир будет устраивать подобные соревнования»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделился впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.

«Новое соревнования для нас всех, это было совершенно блистательно! Думаю, что со временем турнир по прыжкам приживется у нас и будет продолжаться в дальнейшем.

Уверена, мы зададим новый тренд всему миру! Вот увидите, потом весь мир будет устраивать подобные соревнования.

Кого-то одного из ребят сегодня выделить не могу. Все большие молодцы, порадовали! Отлично выступили, но они способны на большее.

Хочу поздравить с победой команду Плющенко! И хотелось поблагодарить Транькова. Шикарная организация, замечательно все провели!» — сказала Тарасова.