Дмитрий Алиев: «Я сегодня рискнул, за что получил ремня. Нужно быть хладнокровнее в своих мыслях и понимать, что прыгают другие ребята»

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Фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от выступления на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге. 

В составе коллектива Этери Тутберидзе Алиев стал вторым в командных соревнованиях, в личном турнире он выбыл на стадии полуфинала. 

«Интересно, столько позитивных эмоций, это можно сравнить с праздником Нового года, когда долго не видел родителей, не ощущал домашней атмосферы. Мероприятие прошло на ура. Это мероприятие – один большой праздник.

Я сегодня рискнул, за что получил ремня. Нужно быть хладнокровнее в своих мыслях и понимать, что прыгают другие ребята.

На разминке сделал два лутца, но оказалось, что он не совсем готов, а в таких соревнованиях важна стратегия и стабильность.

Да, это непростой турнир – большая нагрузка, но публика и эти эмоции очень поддерживают, после непростого командного турнира это особенно придало сил», – сказал Алиев. 

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