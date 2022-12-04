Дмитрий Алиев: «Я сегодня рискнул, за что получил ремня. Нужно быть хладнокровнее в своих мыслях и понимать, что прыгают другие ребята»

Фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от выступления на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

В составе коллектива Этери Тутберидзе Алиев стал вторым в командных соревнованиях, в личном турнире он выбыл на стадии полуфинала.

«Интересно, столько позитивных эмоций, это можно сравнить с праздником Нового года, когда долго не видел родителей, не ощущал домашней атмосферы. Мероприятие прошло на ура. Это мероприятие – один большой праздник.

Я сегодня рискнул, за что получил ремня. Нужно быть хладнокровнее в своих мыслях и понимать, что прыгают другие ребята.

На разминке сделал два лутца, но оказалось, что он не совсем готов, а в таких соревнованиях важна стратегия и стабильность.

Да, это непростой турнир – большая нагрузка, но публика и эти эмоции очень поддерживают, после непростого командного турнира это особенно придало сил», – сказал Алиев.