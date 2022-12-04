Суперфинал на чемпионате России по прыжкам решили не проводить. Вместо соревнований Федоров вручил Валиевой цветы

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Суперфинал между победителями мужского и женского турниров на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге было решено не проводить. 

Победу в женских соревнованиях одержала Камила Валиева, в мужских – Григорий Федоров

Вместо соревнований Федоров вручил Валиевой букет цветов. Он рассказал, как потратит призовые за победу в личном турнире. 

– Куда миллион потратишь?

– Пока еще не решил.

– Маме отдашь?

– Да. И папе.

– Соревноваться с девчонками нормально или лучше цветы подарить?

– Конечно лучше цветы подарить, – сказал Федоров в эфире Первого канала. 

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