Суперфинал на чемпионате России по прыжкам решили не проводить. Вместо соревнований Федоров вручил Валиевой цветы

Суперфинал между победителями мужского и женского турниров на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге было решено не проводить.

Победу в женских соревнованиях одержала , в мужских – .

Вместо соревнований Федоров вручил Валиевой букет цветов. Он рассказал, как потратит призовые за победу в личном турнире.

– Куда миллион потратишь?

– Пока еще не решил.

– Маме отдашь?

– Да. И папе.

– Соревноваться с девчонками нормально или лучше цветы подарить?

– Конечно лучше цветы подарить, – сказал Федоров в эфире Первого канала.