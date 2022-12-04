Суперфинал на чемпионате России по прыжкам решили не проводить. Вместо соревнований Федоров вручил Валиевой цветы
Суперфинал между победителями мужского и женского турниров на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге было решено не проводить.
Победу в женских соревнованиях одержала Камила Валиева, в мужских – Григорий Федоров.
Вместо соревнований Федоров вручил Валиевой букет цветов. Он рассказал, как потратит призовые за победу в личном турнире.
– Куда миллион потратишь?
– Пока еще не решил.
– Маме отдашь?
– Да. И папе.
– Соревноваться с девчонками нормально или лучше цветы подарить?
– Конечно лучше цветы подарить, – сказал Федоров в эфире Первого канала.
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