Софья Акатьева: «Жеребьевка не помешала, просто нужно прыгать выше, наверное»

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Софья Акатьева прокомментировала выступление в личном турнире чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге. 

Акатьева выбыла в полуфинале, уступив Камиле Валиевой

– Ну что, жеребьевка помешала?

– Я думаю, не жеребьевка, просто нужно прыгать выше, наверное.

– Не обидно, что в финал вышла Муравьева с тройными акселями?

– Конечно, обидно, но ничего не поделаешь. В личном турнире сделала свой максимум, – сказала Акатьева в эфире Первого канала. 

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