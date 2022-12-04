Софья Акатьева: «Жеребьевка не помешала, просто нужно прыгать выше, наверное»

прокомментировала выступление в личном турнире чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Акатьева выбыла в полуфинале, уступив .

– Ну что, жеребьевка помешала?

– Я думаю, не жеребьевка, просто нужно прыгать выше, наверное.

– Не обидно, что в финал вышла Муравьева с тройными акселями?

– Конечно, обидно, но ничего не поделаешь. В личном турнире сделала свой максимум, – сказала Акатьева в эфире Первого канала.