Софья Акатьева: «Жеребьевка не помешала, просто нужно прыгать выше, наверное»
Софья Акатьева прокомментировала выступление в личном турнире чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
Акатьева выбыла в полуфинале, уступив Камиле Валиевой.
– Ну что, жеребьевка помешала?
– Я думаю, не жеребьевка, просто нужно прыгать выше, наверное.
– Не обидно, что в финал вышла Муравьева с тройными акселями?
– Конечно, обидно, но ничего не поделаешь. В личном турнире сделала свой максимум, – сказала Акатьева в эфире Первого канала.
Комментарии