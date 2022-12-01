Ирина Жук о причине распада дуэта Морозов – Нарижный: «Девид отказался готовиться к чемпионату России в Америке, так как перед турниром осталось немного времени»
Тренер Ирина Жук объяснила, почему распался танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Девид Нарижный.
«Девид отказался готовиться к чемпионату России в Америке, так как перед турниром осталось уже совсем немного времени. Это и послужило причиной распада пары», – рассказала Жук.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске 20-25 декабря.
Морозов и Нарижный выступали вместе с начала текущего сезона. Они побеждали на этапах Гран-при России в Москве и Казани.
Распался танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Девид Нарижный (The Skating Lesson)
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