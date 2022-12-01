Ирина Жук о причине распада дуэта Морозов – Нарижный: «Девид отказался готовиться к чемпионату России в Америке, так как перед турниром осталось немного времени»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду чемпионат России Аннабель Морозов Девид Нарижный Фигурное катание

Тренер Ирина Жук объяснила, почему распался танцевальный дуэт Аннабель МорозовДевид Нарижный.

«Девид отказался готовиться к чемпионату России в Америке, так как перед турниром осталось уже совсем немного времени. Это и послужило причиной распада пары», – рассказала Жук.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске 20-25 декабря.

Морозов и Нарижный выступали вместе с начала текущего сезона. Они побеждали на этапах Гран-при России в Москве и Казани.

Распался танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Девид Нарижный (The Skating Lesson)

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