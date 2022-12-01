Николай Морозов: «Взгляды на тренировочный процесс у Аннабель и Девида разошлись, дальнейшие выступления не представляются возможными»
Тренер и хореограф Николай Морозов рассказал о причинах распада российского танцевального дуэта Аннабель Морозов – Девид Нарижный.
«Когда пара только создавалась, мы обговаривали определенный план совместной работы, который включал в себя периодические выезды в США на стажировку к американским специалистам.
Лето Аннабель и Девид провели в Америке, что позволило ребятам сильно спрогрессировать: на этапах Гран-при России в Москве и Казани они дважды становились чемпионами.
Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, что взгляды на тренировочный процесс у спортсменов разошлись, в связи с чем дальнейшие совместные тренировки и выступления просто не представляются возможными.
Аннабель уже начала поиски нового партнера и по-прежнему намерена выступать за Россию», – цитирует слова тренера телеграм-канал Елены Вайцеховской.
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