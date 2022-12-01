Тренер и хореограф Николай Морозов рассказал о причинах распада российского танцевального дуэта Аннабель Морозов – Девид Нарижный.

«Когда пара только создавалась, мы обговаривали определенный план совместной работы, который включал в себя периодические выезды в США на стажировку к американским специалистам.

Лето Аннабель и Девид провели в Америке, что позволило ребятам сильно спрогрессировать: на этапах Гран-при России в Москве и Казани они дважды становились чемпионами.

Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, что взгляды на тренировочный процесс у спортсменов разошлись, в связи с чем дальнейшие совместные тренировки и выступления просто не представляются возможными.

Аннабель уже начала поиски нового партнера и по-прежнему намерена выступать за Россию», – цитирует слова тренера телеграм-канал Елены Вайцеховской.