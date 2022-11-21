Губерниев о Трусовой и Первом канале: «Я полностью за Александру, хочу послать ей лучи поддержки. Комментатор должен быть всегда за спортсмена»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации фигуристки с Первым каналом.

После выступления Трусовой на Гран-при России в Самаре в эфир попали слова комментатора : «Трусова – все... Для Первого канала». Затем Александра вышла на интервью без нашивки Первого.

Позже «Р-Спорт» сообщил, что фигуристка и канал имеют давние разногласия, которые тянутся ориентировочно с февраля этого года.

«Я не знаю, заговор ли это или нет, но комментаторы должны в любом случае делать свою работу вне зависимости от отношения к спортсмену. Нам все спортсмены дороги.

Поэтому если комментаторы молчали, это не совсем профессионально. Возможно, Гришин и Траньков люди подневольные. Но в этой ситуация, хоть я и человек корпоративный, я полностью за Трусову.

Хочу поддержать ее и послать ей лучи поддержки. Наша главная цель состоит в том, чтобы поддерживать спортсменов, чем я бесконечно занимаюсь.

Есть категория спортсменов, к которым я отношусь по-разному: кого-то уважаю больше, кого-то меньше, кого-то вообще не уважаю, чего греха таить. Но какое это отношение имеет к зрителям, к моей работе?

Я лучше в таком случае припрячу подальше свое недовольство. Если спортсмен показывает результат, если старается, я буду его поддерживать.

Ситуации разные бывают. Иногда я критикую спортсменов, но моя критика связана с тем, чтобы кого-то встряхнуть. Я позволил себе однажды назвать Максима Цветкова слабаком, потом, когда он отобрался на Олимпиаду, я в прямом эфире извинился перед ним.

Он оказался очень полезным игроком в команде. Мы все эмоциональные, но комментатор должен быть всегда за спортсмена. Нужно уметь разговаривать, договариваться», – сказал Губерниев.

Что у Трусовой с Первым каналом? В эфир попали странные слова Транькова, а у Саши исчезла нашивка

«Камеру отодвиньте, чтобы двоих было видно». Что изменилось в показе Трусовой на Первом канале?