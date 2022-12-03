ФФКР: «Отборочный женский турнир по прыжкам не было необходимости проводить, так как на соревнования заявилось достаточное количество участниц»

Теги сборная России ФФКР женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) объяснили, почему не стали проводить отборочный женский турнир на чемпионате России по прыжкам.

Сегодня на соревнованиях проходился мужской отборочный турнир, по итогам которого в финальную часть вышли Григорий Федоров, Владислав Дикиджи и Андрей Анисимов.

«Отборочный женский турнир не было необходимости проводить, так как на соревнования заявилось достаточное количество участниц», – заявили в ФФКР.

Финальная часть мужского и женского личных турниров пройдет 4 декабря.

Чемпионат России по прыжкам. Федоров, Дикиджи и Анисимов вышли в финал личного турнира

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