В Федерации фигурного катания России (ФФКР) объяснили, почему не стали проводить отборочный женский турнир на чемпионате России по прыжкам.

Сегодня на соревнованиях проходился мужской отборочный турнир, по итогам которого в финальную часть вышли Григорий Федоров, Владислав Дикиджи и Андрей Анисимов.

«Отборочный женский турнир не было необходимости проводить, так как на соревнования заявилось достаточное количество участниц», – заявили в ФФКР.

Финальная часть мужского и женского личных турниров пройдет 4 декабря.

Чемпионат России по прыжкам. Федоров, Дикиджи и Анисимов вышли в финал личного турнира