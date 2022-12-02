Чемпионат России по прыжкам. Фигуристы выступят в отборочном раунде личного турнира

3 декабря на чемпионате России по прыжкам пройдет отборочный этап мужского и женского личных турниров.

Фигуристов распределят по сетке: в каждом раунде плей-офф соревнуются двое – они исполняют по два сольных прыжка на выбор. Спортсмен, получивший наибольшую сумму баллов, проходит в следующую стадию.

Финал личного турнира состоится на следующий день в том же формате. Члены сборной России допускаются до основной сетки без предварительного отбора.

В финале личных турниров выступят по 16 фигуристов (всего 4 раунда плей-офф: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал).

Состав участников соревнований будет известен позже.

Чемпионат России по прыжкам-2022

Санкт-Петербург

3 декабря

Личный турнир, отборочный раунд

12:30

Жеребьевка финального раунда

17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Турнир в прямом эфире покажет официальный сайт Первого канала.

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