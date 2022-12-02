Чемпионат России по прыжкам. Фигуристы выступят в отборочном раунде личного турнира
3 декабря на чемпионате России по прыжкам пройдет отборочный этап мужского и женского личных турниров.
Фигуристов распределят по сетке: в каждом раунде плей-офф соревнуются двое – они исполняют по два сольных прыжка на выбор. Спортсмен, получивший наибольшую сумму баллов, проходит в следующую стадию.
Финал личного турнира состоится на следующий день в том же формате. Члены сборной России допускаются до основной сетки без предварительного отбора.
В финале личных турниров выступят по 16 фигуристов (всего 4 раунда плей-офф: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал).
Состав участников соревнований будет известен позже.
Чемпионат России по прыжкам-2022
Санкт-Петербург
3 декабря
Личный турнир, отборочный раунд
12:30
Жеребьевка финального раунда
17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Турнир в прямом эфире покажет официальный сайт Первого канала.
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