Татьяна Мишина о чемпионате России по прыжкам: «Про неинтересный турнир говорят люди, далекие от конкретной спортивной работы. Нам очень интересно»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о важности проведения чемпионата России по прыжкам.

Ранее хореограф заявил: «Мне неинтересен этот коммерческий турнир. Я не буду за ним следить».

«Кому неинтересно наблюдать за этим турниром? По-моему, всем интересно. Сейчас многие спортсмены владеют разными четверными, и это очень интересно посмотреть.

Какое значение имеет, коммерческий это турнир или нет, ты смотришь со спортивной точки зрения: кто может собраться, выйти, показать попытки сложных прыжков. Это очень интересно, тем более, при таком сезоне.

Федерация придумывает и решает, чтобы спортсмены были все время в деле и не было долгих перерывов между стартами. Это очень важно.

А про неинтересный турнир говорят люди, далекие от конкретной спортивной работы. Нам это очень интересно», – отметила Мишина.

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