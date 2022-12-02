Татьяна Мишина о чемпионате России по прыжкам: «Про неинтересный турнир говорят люди, далекие от конкретной спортивной работы. Нам очень интересно»

Теги Илья Авербух сборная России Татьяна Мишина прыжковый турнир Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о важности проведения чемпионата России по прыжкам.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил: «Мне неинтересен этот коммерческий турнир. Я не буду за ним следить».

«Кому неинтересно наблюдать за этим турниром? По-моему, всем интересно. Сейчас многие спортсмены владеют разными четверными, и это очень интересно посмотреть.

Какое значение имеет, коммерческий это турнир или нет, ты смотришь со спортивной точки зрения: кто может собраться, выйти, показать попытки сложных прыжков. Это очень интересно, тем более, при таком сезоне.

Федерация придумывает и решает, чтобы спортсмены были все время в деле и не было долгих перерывов между стартами. Это очень важно.

А про неинтересный турнир говорят люди, далекие от конкретной спортивной работы. Нам это очень интересно», – отметила Мишина.

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