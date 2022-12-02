Иван Букин: «Думаю, в танцах в скором времени появится такой турнир, как это сделано с прыжками в одиночном и парном катании»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин прыжковый турнир Фигурное катание

Российский фигурист Иван Букин считает, что в танцах на льду тоже будет отдельный турнир по примеру чемпионата России по прыжкам.

Букин выступает в дуэте с Александрой Степановой.

«Прыжки – это более понятно. Заметно, где можно что-то сорвать или не сделать нужное число оборотов. В твиззлах тяжело будет выбрать лучших.

Но думаю, в танцах в скором времени такой турнир, как это сделано в одиночном и парном катании, наверняка появится», – рассказал Букин.

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