Авербух о прыжковом чемпионате России: «Мне неинтересен этот коммерческий турнир. Я не буду за ним следить»

Хореограф Илья Авербух заявил, что ему неинтересен прыжковый чемпионат России по фигурному катанию.

Соревнования пройдут 3-4 декабря в Санкт-Петербурге с участием команд Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина.

«Нечего говорить об этом. Мне неинтересен этот коммерческий турнир. Что тут обсуждать‑то? Я не буду за ним следить, мне неинтересно», – сказал Авербух.

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