Татьяна Мишина: «Туктамышева приболела после этапа в Перми, но вчера уже каталась. Надеюсь, увидим четверной тулуп, все ждут»

Тренер Татьяна Мишина заявила, что фигуристка планирует исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«Я надеюсь, увидим. Увидим тулуп. Все ждут. Так получилось, что наша группа только приехала из Перми, после перелета денек-другой отдыхали. Еще кто-то приболел небольшой простудой.

Вот, Лиза сначала приболела, но вчера уже каталась. Все нормально, все будут! Просто такой перелет, смена погоды, плотно получилось по времени.

Сейчас на тренировках больше сосредоточились на прыжках, но все равно на каждом занятии простые вещи тоже проходим с музыкой: дорожки, вращения», – сказала Мишина.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

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