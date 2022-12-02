Андрей Журанков: «Щербакова выиграла Олимпийские игры на ЧР-2021 в Челябинске. Когда вышла после ковида и откатала так, что плакал весь зал»
Комментатор Андрей Журанков высказался о победе фигуристки Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине.
«Я понял, когда Щербакова выиграла Олимпийские игры. Она их выиграла на чемпионате России в Челябинске.
Когда она вышла после ковида и откатала так, что плакал весь зал. Это была закалка характера, которая потом сработает в Пекине через год с небольшим», – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».
«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир
Комментарии