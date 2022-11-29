Анна Щербакова: «Никогда не забуду, как Загитова меня поддержала на Олимпиаде, когда была сложная ситуация с командными соревнованиями»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о дружбе в спорте и о поддержке со стороны чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой.

– С кем из фигуристок дружишь?

– С Дашей Усачевой часто видимся вне катка. С Алиной Загитовой, особенно последние год-два, очень друг друга понимаем. Много похожих моментов, через которые мы проходили.

Никогда не забуду, как она меня поддержала на Олимпиаде. В тот момент это были эмоции через край, и мне это очень помогло. Был момент, когда была сложная ситуация с командными соревнованиями.

– Когда тебя не взяли.

– Да. Не только меня. Я решения не обсуждаю и не осуждаю, федерация принимала решения в своих интересах. Но это не отменяет того, что мне лично было очень тяжело переживать тот период. В тот момент Алина очень поддержала, она писала за день до произвольной программы: ну что, Ань, ты выступаешь?

В тот момент, когда мало кто высказывался на эту тему, мне было очень важно почувствовать эту поддержку, – сказала Щербакова.

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