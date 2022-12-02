Лала Крамаренко: «Произвольная у Валиевой шикарна — она рассказывает всю свою боль, которую она пережила на Олимпийских играх»

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Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась впечатлениями от новых программ фигуристки Камилы Валиевой.

«Короткая программа замечательная и лиричная, как она сама. У нее очень интересная программа, особенно под музыку из фильма «Интерстеллар». Мне понравилась задумка с азбукой Морзе.

Произвольная также шикарна — она рассказывает всю свою боль, что пережила на Олимпийских играх, и катает с невероятными чувствами», – рассказала Крамаренко.

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