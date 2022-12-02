Ставиский о методах работы Тутберидзе: «Ни разу не видел грубости. Не сомневаюсь, что жесткость имеет место, но Этери – прекрасный тренер, который готовит чемпионов»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду поделился мнением о российской тренерской школе в фигурном катании.

– Если говорить о фигурном катании, в США и в Европе, в основном, работают наши люди из бывшего СССР. Они, конечно, пытаются быть помягче. Но если девочка в переходном возрасте поправляется, а ты ей об этом не скажешь, то ее просто не будет больше в спорте.

Я считаю, что советская система воспитания спортсменов была правильной. В спорте нельзя жалеть. Если тебя не устраивает тренер, ты не находишь с ним общий язык – зачем с ним дальше работать? Всегда можно уйти к другому тренеру, который тебе подходит. Или ты понимаешь, что этот человек сделает из тебя чемпиона, и тогда можешь закрыть глаза на какие-то вещи, сжать зубы и работать.

Когда тренер пытается быть гибким, подстроиться под спортсмена, угодить ему, я не считаю, что это правильно.

– с вами наверняка согласится.

– Я довольно часто бывал у нее на катке, работал с ее дочерью. И ни разу не видел никакой грубости. Не сомневаюсь, что жесткость имеет место. Но Этери – прекрасный тренер, который готовит чемпионов. А те, кто пытаются ее в чем-то обвинить, пусть сначала достигнут таких же успехов, а потом уже открывают рот. Иначе это выглядит завистью, – сказал Ставиский.