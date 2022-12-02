Максим Ставиский: «Имея за спиной таких сильных судей, как российские, нужно очень постараться, чтобы низко упасть в итоговом протоколе»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду , выступавший за Болгарию, рассказал о судействе в фигурном катании.

– Считается, что в танцах представлять маленькую страну – это тупик: бороться с грандами в таком субъективном виде без поддержки судей нереально. Что вы потеряли из-за того, что выступали именно за Болгарию?

– Мы ничего не потеряли, потому что в России, думаю, пробиться было бы нереально. А так мы уже через полгода после того, как встали в пару, смогли выступить на чемпионате Европы в Париже, в 2006-м выиграли чемпионат мира в Калгари, а на следующий год – защитили титул. Обыграть канадцев в Канаде – такое до нас удавалось только российским хоккеистам.

Побеждать за Болгарию для меня гораздо круче, чем за какую-то большую страну. Есть такая шутка: полюбить красивую – это дело нехитрое, а вот ты попробуй влюбиться в некрасивую.

Мы для Болгарии действительно сделали немало. Стали там почти легендами, нас все знают. Мы никогда не сидели сложа руки: придумывали новые элементы, необычные поддержки. Понимали, что само собой нам ничего в руки не упадет.

– Ну вот, например, стоял бы напротив ваших фамилий другой флаг – и при том же уровне катания у вас была бы олимпийская медаль?

– У меня даже мысли такой не было. Выигрывать у России, Канады, Франции, которые имели серьезные судейские лобби – вот это было круто!

– Что такое судейское лобби? Как вообще это работает в танцах на льду?

– Чем больше у страны было сильных пар за всю историю, чем больше сильных тренеров, спортсменов, судей – тем выше у нее авторитет. Имея за спиной таких сильных судей, как российские, нужно очень постараться, чтобы низко упасть в итоговом протоколе. Когда мы впервые обыграли российскую пару, это была большая честь.

Наверное, об этом не принято говорить. Но определенная субъективность – это понятно и даже нормально для любого вида спорта, где нет четких критериев. Конечно, официально нет такого, что российские судьи напрямую помогают россиянам. Но есть определенные блоки стран, есть понятие «дружить против кого-то». Но при этом, если спортсмены не выполняют качественно свою работу, никакое лобби им не поможет, – сказал Ставиский.