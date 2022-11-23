«На международном уровне есть ротация, а у нас одни и те же 5 человек сидят. Оценки должны быть информативными». Алексей Горшков о судействе в танцах

Заслуженный тренер России Алексей Горшков высказался о судействе в танцах на льду.

– Сейчас в ISU человек 400 судей. На международном уровне есть хотя бы какая-то ротация. И судьи знают, что если будут плохо судить, то их отстранят. А у нас одни и те же пять человек сидят. Некоторые к тому же тренируют и судят одновременно.

Какие‑то спорные моменты часто рассматриваются не в пользу спортсмена. Самое главное, отсутствует здоровая конкуренция. Такая деятельность убивает танцы на льду и спортсменов.

– Как изменить ситуацию к лучшему?

– Это степень личной ответственности каждого. Кто‑то сеет хлеб, кто‑то пашет землю, а кто‑то садится в техническую бригаду. Я считаю, судить нужно так, чтобы спортсмены завтра стали лучше.

Оценки должны быть информативными для фигуристов. Чтобы они посмотрели и поняли, что и где нужно дожать. Им же потом на следующие соревнования ехать.

Если спортсмены хорошо выступают на национальных и международных соревнованиях, мы же гордимся, что они так здорово катаются и что мы с ними в одной стране живем.

Так зачем же делать так, чтобы нам, как Федерации фигурного катания России, было нечем и некем гордиться. Судьи – специалисты, так пусть помогают нам совершенствовать мастерство, – сказал Горшков.