Букин о судействе на Гран-при России: «В каждой из стран чуть больше ставят. Это никак не расхолаживает, это мотивирует»

Пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Иван Букин высказался о судействе Гран-при России по фигурному катанию.

«Расхолаживают ли большие оценки? Я не особо понимаю, что значит «большие оценки», потому что большие оценки для танцев на льду, это, наверное, максимальные, за 90. За 90 мы, по-моему, не получали никогда. Да, выше, чем на международных стартах, но это нормально, мне кажется.

Это никак не расхолаживает, это мотивирует. Ты хочешь выйти на международные соревнования, получить такие же оценки. Мне кажется, это приятно, больше работаешь.

Все равно в каждой из стран чуть больше ставят, потому что это национальные соревнования, где все свои. Почему не поддержать ребят на сложных национальных соревнованиях, которые являются отбором на чемпионат мира, чемпионат Европы, четыре континента…

Я думаю, что в этом есть логика, чтоб поддержать, показать, что они молодцы. А международные соревнования – это международные соревнования.

У каждого свое мнение, на самом деле. Судья же тоже человек: кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит в этом сложность, а кто-то не видит. Это нормально.

Есть, конечно, правила, но визуальная часть, компоненты – это же тоже человеческий фактор. Кому-то нравится, как мы катаемся, а кому-то нет, и это нормально, это классно, потому что так и должно быть», – сказал Букин.

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