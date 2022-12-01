Иван Букин: «Я смотрел все этапы Гран-при России. Смотрю как профессионал, и ищу в танцах позитивные моменты, подмечаю разные находочки»

Пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду поделился впечатлениями от выступлений российских танцевальных дуэтов.

«Я смотрел все этапы Гран-при России, ребята молодцы, работают, растут, желаю всем удачи на чемпионате страны и финале Гран-при России. Я смотрю как профессионал, и ищу в танцах позитивные моменты, подмечаю для себя разные находочки.

Все ребята по отношению к себе спрогрессировали очень быстро, очень сильно, они зря времени не теряют.

Очень большая благодарность федерации, что есть соревнования, для набора опыта этапы Гран-при России – это прекрасные турниры, где ребята могут себя показать, улучшить и продолжить совершенствоваться», – сказал Букин.