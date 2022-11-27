Андрей Багин: «Первое место – это приятно. Надо еще набирать и набирать очень много, а на сегодня – пока довольны»

Российские фигуристы и Андрей Багин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свою победу на этапе Гран-при России в Перми.

«Очень приятно, конечно, победить. Но эмоции смешанные – мне хочется спать, я встала сегодня в 2 часа ночи. Но очень рада результатам.

Сегодня было легче, чем в Москве. За это большое спасибо публике – очень много зрителей, и когда все начинают хлопать, это очень чувствуется и, естественно, помогает, питает нас», – сказала Тютюнина в эфире Первого канала.

«Первое место – это приятно. Больше хотелось проехать лучше, чем в Москве. Посмотрю потом видео – по ощущениям, по баллам вроде получше.

Но, конечно, далеко не предел. Надо еще набирать и набирать очень много. А на сегодня – пока довольны», – добавил Багин.