Багин о призовых: «Только сейчас в фигурном катании что-то появилось. Поколение Плющенко и Ягудина вообще выживало»

и Андрей Багин, выступающие в танцах на льду, высказались о призовых на этапах Гран-при России по фигурному катанию.

— Андрей, ты думал перед сезоном, продолжать или не продолжать карьеру. 400 тысяч в кармане после Москвы и Перми убеждают, что решение было верным?

— Там только надо вычесть.

— Много?

— А я точно не считал. Но остается точно не 400 тысяч.

— Что на эти призовые можно купить?

Андрей: Не думал, честно. Перед соревнованиями и на них я точно не об этом думаю.

— Да вы все так говорите. Это уже фальшью кажется.

Андрей: Фальши нет, конечно, это важно. Только сейчас в фигурном катании что-то появилось. Поколение Плющенко и Ягудина вообще выживало. Так что мы не имеем права жаловаться. Но если сравнить с футболом, хоккеем, даже баскетболом, где миллионы зарабатывают в месяц, и не рублей... А у нас тоже сложный спорт.

Софья: Нет, конечно, у нас появились призовые, за что большое спасибо нашей федерации. Но когда ты выходишь на соревнования, ты правда не думаешь, сколько ты заработаешь денег и в карман положишь. Важнее, как ты откатаешься, как показать то, над чем ты работал. А деньги — приятный бонус, который потом на карту приходит.

Андрей: Я даже баллы не всегда успеваю послушать. Нет, мы не будем тут врать, мол, деньги — не важно, главное — бороться с собой, чистые прокаты, так далее. Просто важно все в совокупности.

— Софья, может, у тебя мечта есть, на что потратить?

Софья: Я много лет мечтаю о машине.

Андрей: Поэтому мы купим велосипед.

Софья: Ну, я коплю. Учитывая цены, Hyundai Solaris. Наверное, это сейчас максимум. Плюс это же первая машина. А если мечтать, хочется немецкую.