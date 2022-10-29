Российский фигурист Евгений Семененко возобновил ледовые тренировки после травмы.

Из-за рецидива травмы колена Семененко пропустил Мемориал Панина-Коломенкина, который проходил в Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября.

Об этом сообщил Владислав Сезганов – тренер группы Алексея Мишина.

«Татьяна Николаевна Мишина осталась в Санкт-Петербурге, меня отправили делегатом. Но я уверен, она смотрела и вместе с нами радуется, со здоровьем у нее все отлично.

Женя Семененко вышел на лед, тренируется, уже прыгает. Думаю, восстановление по полной идет, ждем его на этапах», – сказал Сезганов.