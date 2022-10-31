Татьяна Мишина: «Семененко выступит на следующих этапах. Он только начинает работать со сложными прыжками»

Тренер Татьяна Мишина объяснила, почему фигурист пропускает этап Гран-при России в Казани.

После контрольных прокатов сборной России у Семененко усугубились проблемы с коленом. Недавно он возобновил ледовые тренировки.

«В Казани Семененко не выступит. Позже выступит, на следующих этапах. В какой он форме? Пока трудно сказать. Только начинает работать со сложными прыжками. Но чувствует себя уже хорошо», – сказала Мишина.

«Евгений Семененко на Гран-при в Казани не выступит. Будет на каких-то из поздних этапов, если восстановится от серьезной травмы, полученной на сборах в Куршевеле и усугубленной на контрольных прокатах в Москве», – цитирует Алексея Мишина «Р-Спорт».