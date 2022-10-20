Мишина о травме Семененко: «Врачи порекомендовали до полного восстановления не выходить. Перерыв большой, прогнозы делать сложно»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о травме фигуриста Евгения Семененко.

– Можете рассказать про восстановление Жени Семененко? Он был заявлен на второй этап Кубка Санкт-Петербурга, но снялся.

– Все непредвиденно. Долго протянулось у него с коленом, врачи порекомендовали до полного восстановления не выходить. Не стали мы так, чтобы немножко выйти, немножко поскользить.

Перерыв получился большой, сейчас какие-то прогнозы делать сложно. Он вышел, но как организм отреагирует на такой пропуск, сказать пока сложно.

– Вы не планируете менять этапы Гран-при?

– Федерация идет нам навстречу, отложили первый старт, чтобы не форсировать, дать возможность войти в форму. Задачи сложные, программы сложные.

Можно восстановиться, но все прыгают четверные прыжки в программе, поэтому немножко сложно.

– У него в планах третий этап в Казани. Может что-то измениться?

– Да, сейчас стоит Казань, но возможно, что вместо нее будет четвертый этап в Москве, – сказала Мишина.

Валиева и Трусова в деле, Щербаковой нет, Дэвис и Смолкин заявлены на два этапа (но приедут ли): кто выступит на Гран-при России?