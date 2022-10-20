Мишина о травме Семененко: «Врачи порекомендовали до полного восстановления не выходить. Перерыв большой, прогнозы делать сложно»
Тренер Татьяна Мишина рассказала о травме фигуриста Евгения Семененко.
– Можете рассказать про восстановление Жени Семененко? Он был заявлен на второй этап Кубка Санкт-Петербурга, но снялся.
– Все непредвиденно. Долго протянулось у него с коленом, врачи порекомендовали до полного восстановления не выходить. Не стали мы так, чтобы немножко выйти, немножко поскользить.
Перерыв получился большой, сейчас какие-то прогнозы делать сложно. Он вышел, но как организм отреагирует на такой пропуск, сказать пока сложно.
– Вы не планируете менять этапы Гран-при?
– Федерация идет нам навстречу, отложили первый старт, чтобы не форсировать, дать возможность войти в форму. Задачи сложные, программы сложные.
Можно восстановиться, но все прыгают четверные прыжки в программе, поэтому немножко сложно.
– У него в планах третий этап в Казани. Может что-то измениться?
– Да, сейчас стоит Казань, но возможно, что вместо нее будет четвертый этап в Москве, – сказала Мишина.
Валиева и Трусова в деле, Щербаковой нет, Дэвис и Смолкин заявлены на два этапа (но приедут ли): кто выступит на Гран-при России?
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