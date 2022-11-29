Вайцеховская о Гран-при в Перми: «Немалая часть оценки Туктамышевой складывается из выслуги лет, ярких вех карьеры и влиятельности тренерского штаба»

Журналист Елена Вайцеховская подвела итоги шестого этапа российской серии Гран-при в Перми.

Первое место в женском турнире заняла , второй стала Софья Муравьева.

«Это был тот самый случай, когда совершенно невозможно объективно ответить на вопрос «Кто победил?».

Согласно итоговому протоколу, это сделала Лиза. Она проиграла Муравьевой короткую программу, однако опередила соперницу в произвольной, в результате чего разрыв между спортсменками сложился микроскопический – 0,79 балла в пользу петербургской спортсменки.

В то же самое время было очевидно, что немалая часть оценки Туктамышевой складывается из составляющих, которые не прописаны в правилах, но всегда оказывают влияние на судейские мнения: это выслуга лет, наиболее яркие вехи предыдущей карьеры и влиятельность тренерского штаба.

Сказанное — нисколько не упрек в адрес Лизы. Более того, если бы за судейским пультом сидела я сама, думаю, точно так же отдала бы ей предпочтение. Причем даже не потому, что Туктамышева катается на высочайшем уровне полтора десятка лет, выиграла за это время множество трофеев и заслужила, чтобы окружающие относились ко всему этому с уважением.

Причина, скорее, лежит в понимании, что этой фигуристке гораздо сложнее во всех отношениях. Точно так же сложно было героям начала 2000-х насильственно подгонять себя под требования новой системы судейства. Если ты не привык к определенным требованиям с раннего детства, насыщенность программ всевозможными шагами, разучивание новых заходов на прыжки, новых позиций во вращениях дается совершенно иными усилиями.

Не говоря уже о том, что решиться в зрелом возрасте на ультра-си стократ сложнее, чем когда ты по-юношески бесстрашен. Все это Лиза продолжает реализовывать у нас на глазах. Выступление в Перми – еще один тому пример.

Соня Муравьева точно так же заслуживала победу. Возможно, даже в большей степени. В отличие от Туктамышевой, она никогда еще, катаясь на взрослом уровне, не побеждала в короткой программе. Никогда не оказывалась в шкуре человека, который выходит на лед последним на фоне трибун, ревущих не в твою честь. Никогда так жестко не схлестывалась с соперницей, которую боготворит едва ли не весь мир. Но она справилась», – написала Вайцеховская.

Лучшая ученица Плющенко упустила золото: Евгений ухмылялся, и даже победившая Туктамышева не верила оценкам