Артур Дмитриев: «Муравьева и Туктамышева выступили безупречно, несмотря на помарки. Катание Софьи завораживает и очаровывает»

Российский фигурист Артур Дмитриев назвал впечатляющими выступления Софьи Муравьевой и Елизаветы Туктамышевой.

Ранее Туктамышева победила на этапе Гран-при России в Перми, Муравьева заняла второе место.

«Впечатлили Софья Муравьева и Елизавета Туктамышева. Можно сказать, безупречно выступили, несмотря на мелкие помарки.

Катание и программы Муравьевой на самом деле завораживают и очаровывают. Выступление Елизаветы Туктамышевой заряжало: видно, как она кайфует от того, что делает.

Очень радует, что можно наблюдать на таких крупных соревнованиях за спортсменами из регионов России», – сказал Дмитриев.