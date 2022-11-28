Артур Дмитриев: «Муравьева и Туктамышева выступили безупречно, несмотря на помарки. Катание Софьи завораживает и очаровывает»
Российский фигурист Артур Дмитриев назвал впечатляющими выступления Софьи Муравьевой и Елизаветы Туктамышевой.
Ранее Туктамышева победила на этапе Гран-при России в Перми, Муравьева заняла второе место.
«Впечатлили Софья Муравьева и Елизавета Туктамышева. Можно сказать, безупречно выступили, несмотря на мелкие помарки.
Катание и программы Муравьевой на самом деле завораживают и очаровывают. Выступление Елизаветы Туктамышевой заряжало: видно, как она кайфует от того, что делает.
Очень радует, что можно наблюдать на таких крупных соревнованиях за спортсменами из регионов России», – сказал Дмитриев.
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