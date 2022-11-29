Луна Хендрикс: «Не вижу себя в числе лучших фигуристок мира, не знаю почему. Думаю, я строга к себе»

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию рассказала о целях на сезон.

– Какие цели ставите на этот сезон?

– Конечно, хочу завоевать больше медалей. В финале . На следующих стартах хочу быть в тройке. На чемпионате мира конкуренция будет высокой, так что нужно стараться сделать все, что можешь и быть сконцентрированной.

Думаю, после предыдущего сезона мне нужно доверять себя в том плане, что я способна выиграть больше медалей. В прошлом году я не могла подумать, что выиграю медаль чемпионата мира. А это случилось. Прошлый сезон был сумасшедшим. Я завоевала медаль на этапе Гран-при, малую медаль на чемпионате Европы, а затем стала призером чемпионата мира.

Я горжусь собой, тем, что смогла пережить трудные времена, травмы и никогда не сдавалась. Это потому что я действительно люблю кататься. Эта любовь так сильна, что позволила мне не сдаться.

– Почему вы думали, что выиграть медаль чемпионата мира для вас невозможно?

– Я не вижу себя в числе самых лучших фигуристок мира, не знаю почему. Думаю, я строга к себе. Хочу, чтобы все было идеально, но поскольку в катании еще не все идеально, возможно в этом причина.

Никогда не думала, что достигну такого результата, но я очень горжусь собой и знаю, что работала очень много для этого и что по-настоящему люблю фигурное катание. Считаю, что я заслужила эту награду.

– А как бы вы описали свой характер?

– Я из тех, кто не любит быть на переднем плане. На льду я – абсолютно другой человек, потому что вне льда я застенчивая. Я могу много говорить с человеком с глазу на глаз, но общаться в группе для меня тяжело. Но, на мой взгляд, то, чего я достигла, помогло меня научиться отстаивать себя. Я смущаюсь в жизни, но на льду я чувствую себя свободной и не кажусь себе застенчивой, – сказала Хендрикс.

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