Хендрикс о наряде к прошлогодней произвольной: «Первоначально это была модель свадебного платья»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала о выборе платьев для программ, а также о создании наряда для произвольной программы прошлого сезона.

– Как у вас происходит выбор костюмов? Насколько костюмы важны для вас?

– Мы находим идеи, просматривая соцсети. Найдя несколько интересных моделей, мы комбинируем их в одно платье – начинается отрисовка эскиза. Когда он готов, то происходит пошив платья, а затем его высылают мне.

– В прошлом сезоне вы поразили всех своим золотистым платьем. Как пришли к идее сделать нечто подобное?

– Возникла идея сделать что-то особенное, непростое. Мы стали искать компанию, которая могла бы пошить такой костюм и нашли ее в Финляндии.

В начале было боязно – я привыкла к тем моделям платьев, в которых каталась ранее всю жизнь. И в этот раз мы надеялись, что новый костюм будет другим, очень отличающимся от предыдущих.

Счастливы, что приняли это решение: думаю, что золотистое платье – самый красивый костюм в фигурном катании, который я когда-либо видела. Первоначально это была модель свадебного платья, которая трансформировалась с помощью нашей фантазии, – сказал Хендрикс.

Луна Хендрикс вышла на прокат в платье, которого как будто нет