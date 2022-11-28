Катарина Гербольдт: «У Валиевой много достойных конкурентов на чемпионате России. Те же Туктамышева, Муравьева, которые показывают стабильное катание»

Тренер Катарина Гербольдт ответила на вопрос, кто из фигуристок может составить конкуренцию на чемпионате России-2023.

«Мне кажется, что у нее много достойных конкурентов. Та же Лиза Туктамышева, та же , которые показывают стабильное, достойное катание.

Конкурентов более чем достаточно, и никогда никого нельзя сбрасывать со счетов. Чемпионат России будет насыщенный и интересный», – сказала Гербольдт.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.