Катарина Гербольдт: «У Валиевой много достойных конкурентов на чемпионате России. Те же Туктамышева, Муравьева, которые показывают стабильное катание»
Тренер Катарина Гербольдт ответила на вопрос, кто из фигуристок может составить конкуренцию Камиле Валиевой на чемпионате России-2023.
«Мне кажется, что у нее много достойных конкурентов. Та же Лиза Туктамышева, та же Софья Муравьева, которые показывают стабильное, достойное катание.
Конкурентов более чем достаточно, и никогда никого нельзя сбрасывать со счетов. Чемпионат России будет насыщенный и интересный», – сказала Гербольдт.
Чемпионат России пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.
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