Щербакова и Валиева получили почетные грамоты Мосгордумы. Трусова не смогла присутствовать на награждении

Российским фигуристка и вручили почетные грамоты Московской городской Думы.

Вручение прошло в Московском парламентском центре, на мероприятии присутствовал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Щербакова на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в личном турнире, Валиева в составе сборной России взяла в команде, но награждение не состоялось из-за начала допинг-расследования в отношении фигуристки.

На вручении грамот не смогла присутствовать серебряный призер Игр Александра Трусова, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Друзья, Александре Трусовой данную награду также присвоили, но сегодня она не смогла посетить церемонию награждения», – написал Шапошников в телеграме.

ФОТО: телеграм Алексея Шапошникова.