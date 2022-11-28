Давыдов о Фроловой после травмы: «17 лет – большой вопрос, стоит ли кататься дальше. Но рад, что Аня выбрала путь спорта»

Тренер Сергей Давыдов рассказал о решении фигуристки Анны Фроловой продолжить спортивную карьеру.

Из-за травмы Фролова не выступала на соревнованиях с прошлого года. В этом сезоне она заняла 4-е место на этапе Гран-при России в Самаре и 6-е в Перми.

«У Ани такой возраст тяжелый – сами понимаете, 17 лет, и большой вопрос, стоит ли кататься дальше.

Я рад за Аню, что она выбрала такой путь, путь спорта, дальше будет интересно, учитывая нынешнюю ситуацию.

Я думаю, побороться можно, придет в себя чуть-чуть, за три недели это, конечно, сложно, практически нереально, честь и хвала ей за то, что она делает.

Она не маленький ребенок, все-таки тоже понимает, что не готова, времени слишком мало было, все так спонтанно, и понимает, что ошибки будут пока.

У Ани непростой характер, она иногда вредничает, надо направлять в нужное русло», – сказал Давыдов.

Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой