Анна Фролова: «Увереннее себя чувствовала сегодня. Но по элементам это пока полуфабрикат программы»

Фигуристка Анна Фролова прокомментировала итоги этапа Гран-при России в Перми, где она заняла шестое место.

«Ощущения сегодня отличные, гораздо меньше нервничала, чем [на Гран-при] в Самаре, и это радует. Мне нравится внутреннее состояние – готова хоть каждую неделю сейчас выступать, максимально заряжена.

Увереннее себя чувствовала сегодня. Но по элементам это пока полуфабрикат программы, потому что нужно все это накатывать, добавлять уверенности. Самое главное, что это решаемо – нужно просто работать, и все получится. Не устала катать два этапа подряд, еще в Саранск поеду на соревнования.

Риттбергер сегодня тоже был немного нервный. Это мой любимый элемент, у меня с ним на соревнованиях какие-то тяжелые взаимоотношения. На разминке все чудесно, на тренировке тоже, а на соревнованиях ножки подрагивают.

Будем думать, что с этим делать – может, сигнал о том, что можно усложнять контент и вставлять флип, а может, наоборот, что нужно больше тренировать риттбергер и не слетать с ребра», – сказала Фролова.

Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой